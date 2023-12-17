إجراء قرعة علنية للأراضي السكنية الصغيرة في 15 مدينة اليوم

تبدأ، اليوم، حتى الخميس المقبل الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري 2023 وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج «مسكن»، والمطروحة بـ15 مدينة بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وفقا للمعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة

وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور «الأكثر تميزاً – المتميز – المتوسط»، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023 الي 21/10/2023، بمدن «القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة "غرب أسيوط" – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا - السادات».

موعد إجراء القرعة بين المتقدمين على الأراضي الأكثر تميزا والمتميزة بالمدن

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم إجراء القرعة اليوم بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزا والمتميزة بمدن «القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة»، وإجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتميزة بمدن «بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة "غرب أسيوط" – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة» غدا الاثنين، وعلى قطع الأراضي المتوسطة بذات المدن، بعد غدٍ الثلاثاء، وإجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتوسط بمدن «برج العرب الجديدة - غرب قنا - السادات»، يومي الأربعاء والخميس المقبلين «20/12/2023، و21/12/2023».

مكان وموعد جلسات القرعات العلنية للأراضي بالمدن

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن جلسات القرعات العلنية ستعقد في تمام الساعة الـ12 ظهرا في الأيام المحددة بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وأنه على الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد بداية من الساعة 10 صباحاً في التاريخ المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور، والحضور اختياري لمن يرغب، وأنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 11.30 صباحاً للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز، والذين لا تنطبق عليهم الضوابط للدخول في هذه القرعة.