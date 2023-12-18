6 إجراءات لمحافظة الغربية لتعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستفادة منها

العديد من الإجراءات اللازمة تتخذها القيادات التنفيذية في محافظة الغربية، تجاه ملف الأصول المملوكة للدولة، داخل مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من موارد الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

موارد الدولة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة حريصة على تعظيم مواردها واستغلال أصولها وذلك ما يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

المعوقات والصعوبات

وأكد أنه عقد اجتماعا مؤخرًا مع الجهات المعنية، وذلك لمناقشة ملف تعظيم موارد المحافظة، والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة، والعمل على حل كافة المعوقات التي تعطل ذلك، وأنه طالب بتنفيذ العديد من الإجراءات من أجل تحقيق العائد المطلوب في هذا الملف، وتتخلص هذه الإجراءات كالتالي:

- حصر جميع قطع الأراضي المملوكة للدولة وغير مستغلة.

- تحصيل مستحقات المحافظة لدى الغير واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين.

- التسويق للمحال التجارية والوحدات المملوكة للمحافظة.

- تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.

- تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع.

- استخدام وسائل الإعلام للإعلان عن المناقصات والمزايدات