أمين عام «الوطنية الفلسطينية»: 50 ألف امرأة حامل في حالة خطرة بغزة

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الوضع في قطاع غزة يزداد خطورة، وقد استشهد أمس 100 فلسطيني، نتيجة القصف الإسرائيلي، وأغلبهم من النساء والأطفال، ويعيش سكان غزة مجاعة حقيقية، فالناس ليس لديهم ما يأكلونه، ولا يمتلكون مياهاً نظيفة.

وأضاف خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات بشكل تام، لأن 9 من أصل 10 أشخاص، لا يأكلون يوميًا، وهناك خطر كبير على 50 ألف امرأة حامل، و60 ألف امرأة مرضعة، من حالات فقر الدم لهن ولأطفالهن، ولا يوجد أدوية أو المواد الطبية أو أدوات الجراحة.

«البرغوثي»: تجري عمليات احتلال كاملة بالضفة الغربية

وتابع أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أنه في الضفة الغربية أيضًا، تجري عمليات احتلال كاملة، فالجيش الإسرائيلي يدخل كافة المدن والبلدان والقرى، إذ توجد كارثة إنسانية حقيقة، لأن الاحتلال يحلم بعمليات تطهير عرقي.

«البرغوثي»: الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في إدارة الحرب

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في إدارة الحرب، وتستطع أن تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار، ولكن الآن موقف الولايات المتحدة معزول عالميًا، حتى الدول التي كانت تؤيد استمرار هذا العدوان، تراجعت مثل فرنسا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا وأستراليا وألمانيا، من يبقى سوى الولايات المتحدة وإسرائيل استمرار هذا العدوان.