انطلاق مجموعات الدعم في مدارس مطروح لمواجهة الدروس الخصوصية (صور)

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، انطلاق مجموعات الدعم المدرسية للتلاميذ في مدارس مطروح، لتحسين مستوى الطلاب وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور بإشراف مديرية التعليم بمطروح، وبتوجيهات وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع المحافظة.

مجموعات الدعم لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة ميدانية مجموعات الدعم المدرسي للشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وصفوف النقل المرحلتين بفصول مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية والتي تضم صفوة معلمي المواد الدراسية، وذلك لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والمساهمة في تحسين المستوي التعليمي والعلمي للطلاب.

تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر

وقال وكيل تعليم محافظة مطروح، إن مجموعات الدعم المدرسي يتم تنفيذها وفق رؤية وزارة التربية والتعليم للعام الثاني على التوالي، وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية لتوفير الأجواء التربوية المناسبة للطلاب بعيداً عن التواجد بمراكز الدروس الخصوصية والسناتر غير المرخصة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتقليل التأثير السلبى لظاهرة الدروس الخصوصية.

الطلاب يختارون المعلم

وأضاف وكيل الوزارة، أن الطلاب يمكنهم أختيار المعلمين الراغبين فى التدريس لهم، دون شرط تواجد المعلم داخل نفس المدرسه التي يتواجد بها الطلاب.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن الإدارات التعليمية الثمانية وقطاع البنجر التعليمي تنفذ حالياً مجموعات الدعم المدرسى لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس التابعة لها، تنفيذا للقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ لسنة 2023، لافتاً أنه جري اختيار أعضاء هيئة التدريس ومعلمي المواد الدراسية الذين يقومون بالتدريس لهم بمجموعات الدعم تحت إشراف مديري الإدارات ومتابعة متواصلة من قيادات مديرية التربية والتعليم بمطروح.