طلاب مدرسة بالقصير يروجون لمبادرة «مدارس بلا تدخين».. أنشطة ومحاضرات

أقدم طلاب مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بالقصير جنوب البحر الأحمر، على الترويج لمبادرة مدارس بلا تدخين من خلال إقامة معسكر للنظافة داخل القلعة العثمانية الشهيرة بمدينة القصير، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

مبادرة مدارس بلا تدخين

وأشار وصفي تمير، كبير معلمين بمدرسة جمال عبد الناصر بالقصير، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن طلاب المدرسة في المرحلة الإعدادية حرصوا على الاشتراك في مبادرة مدارس بلا تدخين التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تحت إشراف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

ونظمت إدارة مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بالقصير معسكر نظافة للطلاب داخل القلعة العثمانية بالقصير، ويعود تاريخها للعصر العثماني، وتعتبر رمزا من رموز المدينة الساحلية جنوب البحر الأحمر.

فقرات رياضية واستعراضية

وأضاف كبير معلمين بمدرسة جمال عبد الناصر، أن فعاليات الترويج للمبادرة شملت فقرات رياضية واستعراضية بين الطلاب، ثم زيارة إلى مركز شباب القصير لممارسة عدد من الأنشطة ومحاضرة عن أخطار التدخين، ألقاها صلاح عبيد عبدالسلام، المدير التنفيذي للمركز بالقصير.

أضرار التدخين على الصحة

ومن جانبه أشار صلاح عبيد عبدالسلام المدير التنفيذي للمركز بالقصير، في محاضرة لطلاب المدرسة، إلى أضرار التدخين، وحث الطلاب على ممارسة الأنشطة التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية للابتعاد عن السلوكيات السلبية، لأن التدخين سلوك سلبي ضار يؤثر على صحة الإنسان.