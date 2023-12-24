بدء أعمال رصف نفق عرابي في مدينة الزقازيق تمهيدا لتشغيله

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء أعمال رصف نفق عرابي بمدينة الزقازيق، بطول 350 مترا بكل اتجاه، تمهيداً لافتتاحه رسمياً أمام حركة السيارات، حيث يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب المدينة، ويُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

طول النفق 350 مترا

وأوضح محافظ الشرقية، أن النفق أُنشئ على مسافة 350 مترا طوليا، عبارة عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق، و150 مترا مغلقا أسفل خطوط السكك الحديدية، ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر، وارتفاع 4 متر وتم الانتهاء من اعمال تركيب كشافات الكهرباء وأعمال التشطيبات النهائية، وجاري تنفيذ أعمال الرصف تمهيدا لتشغيل النفق ودخوله الخدمة.

إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم، لسرعة إنهاء الأعمال بنفق عرابي بمدينة الزقازيق، ودخوله الخدمة الفعلية، لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق، والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.