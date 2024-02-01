تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا.. «مش محتاج تروح الشركة»

تعد فاتورة الكهرباء من أهم الفواتير التي يحرص المواطنون على دفعها شهريا تجنبا لتراكم تلك الفواتير أو تعرضهم للمسائلة القانونية أو إزالة العداد الخاص بهم وانقطاع الخدمة عنهم، وفي كثيرا من الأحيان يتعرض العديد من المواطنين إلى ارتفاع قيمة الفاتورة الخاصة بهم وزيادتها عن الاستهلاك الحقيقي لهم، الأمر الذي يجعلهم يرغبون في معرفة المبلغ المطلوب دفعه من خلال تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

وهناك العديد من الطرق التي يستطيع بها المواطنين معرفة قيمة الفاتورة المطلوبة، أبرزها تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية، والذي يتيح للعملاء فرصة الاستعلام عنها إلكترونيا من المنزل، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر الشركة التابع لها المواطن وفق محل إقامته، ونوضح من خلال هذا التقرير الطرق التي يمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلالها، والتي جاءت كالتالي:

الاستعلام عن فواتير الكهرباء

تحرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على التسهيل على المواطنين لإنهاء جميع الخدمات التي يرغبون بها، وكثيرا ما يتأخر كشاف النور على الزيارة الخاصة بتسجيل قراءات العدادات التقليدية، ما جعل الشركة تتيح الفرصة للمواطن لتسجيل قراءة العداد إلكترونيا، فضلا عن إمكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة، ودفعها إلكترونيا ايضا.

تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وهناك العديد من تطبيقات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء التي يتم تحميلها على الهاتف ليتمكن المواطن من الاستعلام عن الفاتورة ودفعها من الهاتف مباشرة، دون اللجوء للطرق التقليدية، ومن أبرز تلك التطبيقات تلك الخاصة بشركات التحصيل الإلكتروني المتاح بها خاصية دفع الفواتير والتي تتمثل «فوري، أمان، مصاري»، فضلا عن تطبيقات شركات الاتصالات المختلفة والتي يتم تحميلها من متجر جوجل، كما يمكن استخدام تطبيق «انستاباي» لدفع فواتير المرافق الأساسية أيضا ومن ضمنها فاتورة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء، بالخطوات التالية:

- يقوم العميل بالدخول للموقع الرسمي لوزارة الكهرباء من خلال البحث عنه عبر محرك البحث «جوجل» أو بالدخول إليه مباشرة عبر الرابط.

- يقوم المواطن باختيار الشركة التابع لها وفق مقر إقامته.

- ومن ثم يظهر أمامه عدد من الخدمات التي يمكن إجراءها إلكترونيا والخاصة بمرفق الكهرباء.

- يتم اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن فواتير الكهرباء ضمن الخدمات الموجودة.

- ثم يقوم المستخدم بإدخال الاسم وكلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع الوزارة.

- يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة به، وتتمثل في «اسم صاحب العداد، رقم العداد، المحافظة، المنطقة، الحي، اسم الشارع، رقم العمارة، الدور، رقم الشقة»، ثم الضغط على استعلم، لتظهر أما العميل قيمة الفاتورة المطلوب سدادها والمسجلة عليه بالشركة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية

ويمكن أيضا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمقيمين في محافظة الإسكندرية إلكترونيا من خلال موقع الوزارة عبر الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، ثم اختيار «شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء»، ثم يتم إدخال الرقم الآلي وبعدها إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالعداد والتي تتمثل في العنوان بالتفصيل، ثم الضغط على «استعلام».

طريقة تقديم شكاوى الكهرباء

ووفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة طرق لتقديم شكاوى الكهرباء، وتتمثل في الآتي:

- طوارئ كهرباء شركة مصر العليا: يمكن الاتصال على الرقم 01002822513.

- شكاوى شركة شمال القاهرة: يمكن الاتصال على الرقم 01283388888.

- شكاوى الكهرباء شركة جنوب القاهرة: يمكن الاتصال على الرقم 01278117626.

- رقم أعطال الكهرباء: يمكن التصال على الرقم 2835989.

- رقم الخط الساخن لوزارة الكهرباء: يمكن الاتصال على الرقم 121.

- شكاوى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: يمكن الاتصال على الرقم 01097217682.

- أعطال الكهرباء فى البحيرة: يمكن الاتصال على الرقم 0100054902.