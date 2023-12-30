توريد جهاز أشعة مقطعية لمستشفى المحمودية بالبحيرة يوفر خدمات طبية دقيقة

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، توريد جهاز أشعة مقطعية ماركة فوجي فيلم، أحدث طراز ياباني الصنع، متعدد المقاطع «15 مقطعًا» بقطر 75 سنتمترًا، ما يتيح عمل الفحوصات لجميع الأوزان، حتى أعلى من 200 كيلو جرام.

وأوضح وكيل «صحة البحيرة»، أن الجهاز يتميز بدقة فائقة في التصوير بمقاطع متناهية الدقة، ما يتيح أعلى درجه من التفاصيل وأعلى درجة من الجودة، وتتيح تكنولوجيا التصوير متعدد المقاطع إمكانية الحصول على أعلى جودة في التصوير، بجرعات إشعاعية أقل، وكذلك كميات أقل من الصبغات غير المؤينة، وذلك لجميع الأعضاء الداخلية في الجسم.

توريد جهاز أشعة مقطعية لمستشفى المحمودية

يأتي ذلك، في ضوء جهود الدولة المصرية لدعم القطاع الصحي، والعمل على التطوير المستمر لكافة المنشآت الصحية والمستشفيات، ضمن خطة الإدارة العامة للأشعة لتزويد وتحديث أقسام الأشعة بالمستشفيات، بأحدث أجهزة الأشعة المقطعية، ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة لمستشفى المحمودية المركزي بمحافظة البحيرة.

كما يأتي أيضًا تحت إشراف الدكتور أحمد الجميل، مدير عام العلاجي بالمديرية، ومتابعة الدكتورة عبير جاب الله، مدير إدارة الأشعة بالمديرية، وأخصائيين ومشرفين الأشعة بالمديرية.