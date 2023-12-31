«نتشارك» يطلق مبادرات مجتمعية في 8 مراكز شباب بالإسكندرية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مبادرة «نتشارك للمبادرات المجتمعية»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، ومنظمة «اليونيسف»، في إطار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية «نتشارك».

تنمية النشء والشباب

ويهدف برنامج «نتشارك» إلى تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم، وإعداد كوادر فاعلة من الفئات العمرية من 13 إلى 17 عامًا (الطلائع)، ومن 18 إلى 19 عامًا (الشباب).

ويشمل البرنامج تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية: تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة.

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن» أنّ أن برنانج «نتشارك» سيطلق مبادرات في 8 مراكز شباب بالإسكندرية، وهي: الحرمين، طوسون، البرج الجديد، الأنفوشى، المسيري.

وأشارت الشريف إلى أن المبادرات تأتي في إطار حرص الدولة على تنمية النشء والشباب، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، وبناء جيل من الشباب المبدع والفعال.