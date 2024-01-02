خريطة امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات.. تبدأ اليوم

أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم، خريطة امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات، والتي من المقرر والمحدد لها أن تبدأ اليوم الثلاثاء وتنتهي يوم 27 يناير الجاري في المحافظات المختلفة، حيث تستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين وفقا لجدول كل محافظة.

خريطة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات

وجاءت خريطة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات كالآتي:

- في محافظة الأقصر: تنطلق في 18 يناير 2024، وتستمر لمدة 5 أيام تنتهي في 24 من نفس الشهر.

- في محافظة الدقهلية: تنطلق يوم الخميس 18 يناير لمادة اللغة العربية والخط والإملاء وتستمر حتي الخميس 25 يناير لمادة العلوم

- محافظة الوادي الجديد: تبدأ يوم 16 يناير لمادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء وتستمر حتي الثلاثاء 23 يناير لمادة العلوم.

- محافظة قنا: تبدأ يوم الأربعاء 17 يناير في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، وتستمر حتي الأربعاء 24 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية.

- محافظة القاهرة: تبدأ يوم الأحد 21 يناير امتحان الهندسة، وامتحان التربية الفنية، وتنتهي يوم الأربعاء 24 يناير امتحان مادة العلوم.

- محافظة الجيزة: تبدأ الأربعاء 17 يناير مادة اللغة العربية، وتنتهي يوم الأربعاء 24 يناير مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الرياضية خاص بالسعيدية.

- محافظة الإسماعيلية: تبدأ الأربعاء 17 يناير لمادة اللغة العربية والخط والإملاء، وتستمر حتي الأربعاء 27 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- محافظة أسيوط: تبدأ الخميس 18 يناير بامتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء، وتنتهي الأربعاء 24 يناير بامتحان مادة العلوم وامتحان مادة التربية الرياضية

- محافظة الإسكندرية: تبدأ الامتحانات الثلاثاء 2 يناير بمادة الخط العربي ومدته ساعة واحدة، حتى ‏الأحد 14 يناير بمادة العلوم.

- محافظة بني سويف: الفترة من 17 إلى 24 يناير 2024.