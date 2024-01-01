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أحداث مؤسفة بمباراة المصري والإسماعيلي.. ورد عاجل من رابطة الأندية | عاجل

كتب:

عمر القاضي
10:06 م | الإثنين 01 يناير 2024
رابطة الأندية

رابطة الأندية

شهدت مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، التي أجريت مساء اليوم، على استاد برج العرب، ضمن الجولة 11 من منافسات دوري Nile، أحداثًا مؤسفة بين الجماهير، ما استدعى رابطة الأندية المحترفة، للتعليق.

وقال مصدر داخل رابطة الأندية المحترفة: «سننتظر تقرير مراقب وحكم مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي، وأحداث الشغب التي شهدتها المباراة قبل اتخاذ أي قرار».

وأكد المصدر في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» أن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين هي المنوطة بحسم مصير العقوبات، وفقًا للتقارير الواردة لها.

وأوضح المصدر أن اللجنة من حقها رفع تقرير لمجلس إدارة الرابطة من أجل تحديد عقوبات جديدة غير واردة في لائحة العقوبات لدوري Nile، مشيرًا إلى أنها هي المنوط بها دراسة الأمر واتخاذ القرارات الأولية طبقًا لما تراه في التقارير.

وأكد أن تصرفات الجماهير تعرقل الجهود نحو عملية عودة الجماهير للمدرجات وزيادة الأعداد والوصول إلى السعة الكاملة للمدرجات خلال الفترة القادمة.

أحداث شغب في مباراة المصري والإسماعيلي في دوري Nile

وشهدت مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي في لقاء الجولة 11 من منافسات دوري  NILE، بعض الاشتباكات بين الجماهير داخل مدرجات استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

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