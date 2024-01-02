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ضبط شخصين متهمين بتحويل مبلغ مالي من حساب صديقهما دون علمه

كتب:

محمد بركات
01:14 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة)، بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصي بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين «كاش» دون علمه.

جرى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما صديقي المجني عليه، مقيمين بالقاهرة، إذ استغل المذكوران صداقتهما بالمجني عليه وتمكن أحدهما من مغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به وإجراء عدة عمليات تحويل من حسابه إلى محفظتين إلكترونيتين خاصتين بالمتهم الآخر.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2 هاتف محمول) أحدهما المستخدم في ارتكاب الواقعة وبداخله إحدى الشريحتين الخاصتين بالمحفظتين الإلكترونيتين، بينما تخلص من الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الثانية فور علمه باكتشاف المجني عليه بالتحويلات التي تمت من حسابه، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد ارتكابهما للواقعة .

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإنفاق متحصلات جريمتهما على متطلباتهم الشخصية. 

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