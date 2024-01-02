حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في أرمنت بالأقصر

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة أرمنت، حملة مكبرة بشوارع أرمنت الوابورات، استهدفت ميدان مسجد العتيق، وشوارع التحرير، ومنير واصف، ومسجد الرحمن، والشبان المسلمين، والشهيد عبد الرحمن، بالتنسيق مع شرطة المرافق العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق واللنقيب عبدالرحمن النخيلي، رئيس وحدة مرافق مركز أرمنت.

25 محضرًا

وأسفرت الحملة، عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر شملت 25 محضر اشغال طريق، و5 محاضر بائع متجول، و8 محاضر نظافة عامة ، و45 محضر إزالة إدارية، كما جرى إزالة جميع الإشغالات والتعديلات، واتخاذالإجراءات القانونية ضد المخالفين ،مع التأكيد على استمرار تلك الحملات بصفة مستمرة لإزالة إلاشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى.

شارك في الحملة نائب رئيس المركز و مدير المرافق ومدير وأعضاء المتابعة بالمركز ومدير الاشغالات بالمركز، وتمت الحملة تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء كرم العيادى مساعد فرقة الجنوب بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وبضرورة المتابعة المستمرة لرفع إلاشغالات والتعديات، ومراجعة إلتزام المحال التجارية والمقاهى بقانون أشغال الطرق العامة، وتحقيق الانضباط العام بشوارع مدينة أرمنت.