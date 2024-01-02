انطلاق حملة «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» بالإسكندية

نظم مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «الصناعات اليدوية والحرف التراثية»، بالتعاون مع مؤسسة سيدات الإسكندرية، وذلك في إطار الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والحد من البطالة.

دعم وتوطين الصناعات

وافتتحت أماني سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة والمعرض، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محور الحملة القومية التي أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وإحياء الحرف التراثية.

اهتمام التضامن الاجتماعي

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا كبيرًا للصناعات اليدوية والحرف التراثية، وتدعمها خاصة أن الصناعات اليدوية والحرف التراثية تخلق فرص عمل للأسر وتعد مشروعا مربحا يدر دخلاً على الأسرة، والمديرية تقدم دعما كبير للأسر الأولى بالرعاية، وأصحاب الإعاقة وذوى الهمم، مؤكدًا أن التعاون مستمر ومتواصل مع الجمعيات الهادفة والتي تتضمن رسالة هادفة لدعم الشباب والمصنعين والحرفيين وربات البيوت.

الحرف التراثية

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي، إن مصر تتميز وتنفرد بالصناعات اليدوية والحرف التراثية لأن الحرف التراثية تعود إلى عهد الفراعنة، وبدأت تتطور حتى أيامنا الحالية، مستعرضةً أشهر الحرف التراثية ومنها صناعة الخيامية، والنول والقلادات التي سجلها الفراعنة على معابدهم، وصناعة التلى وهي عبارة عن نسيج من خيوط الفضة والذهب وهي تراث نشأ في الصعيد ولا زالت تلك الصناعة يعتمد عليها فتيات الصعيد في التجهيز لعرسهن، وكذلك صناعة أوراق البردي والتي لازالت تستخدم في صناعة الهدايا.

رعاية الأسرة

وأثنت أحلام الخولي مدير مؤسسة سيدات الإسكندرية، على دور مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية فى دعم الجمعيات الهادفة ودعم المصنعيين، موجهة التحية لكل السيدات العاملات فى مجالات الحرف والصناعات اليديوية من أجل رعاية أسرتها.

وفي ختام الندوة، افتتح سيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية معرض المنتجات اليدوية والحرف التراثية للعديد من الجمعيات الأهلية المشاركة في الندوة وسط إقبال كبير من المشاركين.