بدء تطهير مأخذ محطات «مياه القناة» من الحشائش والمخلفات

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم، انطلاق حملة أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من المخلفات والحشائش بالترعة في محافظات «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، تنفيذا للخطة الدورية للشركة لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين والاستمرار في تقديم خدمات متميزة.

وقال «عصمت» في بيان، إنّ الأعمال التي تتم من تطهير مأخذ محطات مياه الشرب في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة الموجودة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، بهدف الحفاظ على كفاءة عمله، وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية.

سحب العينات العشوائية

وأكد أنّه يتابع بصفة مستمرة عملية سحب العينات العشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق، لعمل التحاليل المطلوبة لها كيميائيا وميكروبيولوجيا، للتأكد من مدى صلاحيتها وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

التلوث داخل المجاري المائية

وناشد المواطنين بالمحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء القمامة والمخلفات داخل المجاري المائية، ما يكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة في أعمال التنقية تؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للمواتير والطلمبات الخاصة بالمحطات التي تسحب المياه من الترعة، فالهدف الأول هو توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأضاف أنّ جولاته المفاجئة مستمرة على محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، لمتابعة سير العمل وانتظام عمليات التشغيل في المحطات على أرض الواقع، لافتا إلى متابعته لحظة بلحظة عملية ضبط جودة المياه عن طريق أخذ العينات من المدارس والمقاهي ودار العبادة والمنازل وتحليلها وتقديم بيان إحصائي بها أولا بأول.