الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا.. «اعرفها وأنت في البيت»

مع بداية كل شهر، يبحث المواطنون من سكان محافظات جنوب الدلتا، خاصة المالكين للعدادت القديمة، عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا، من أجل سرعة تسجيل قراءة العداد الكهرباء، في إطار حرص شركات الكهرباء على التسهيل على المواطنين لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية، ودفعها دون الحاجة لانتظار محصل الشركة، فضلا عن إدخال القراءة الشهرية للعداد بدقة تجنبًا للتسجيل الخاطئ.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد

وتستعرض«الوطن» طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا ، وأيضا الاستعلام عن فواتير المرافق والخدمات المختلفة، تجنبا للتعرض لغرامات تأخير تفرض على المواطنين.

وفي ذات السياق أتاحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لعملائها في جميع محافظات جنوب الدلتا، روابط إلكترونية لتسجيل قراءات العدادات الشهرية، فضلا عن روابط الاستعلام بالاسم فقط من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء هنـا.

- اختيار أيقونة الخدمات.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير، إذا كنت تقوم بالاستعلام برقم العداد.

- إدخال رقم العداد والمكون من 13 رقما.

- إدخال رمز التأكيد الظاهر على الشاشة.

- الضغط على عرض الفواتير غير المدفوعة.

- الضغط على خدمة إرسال القراءات من خلال قائمة الخدمات الذكية.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

ومن المعروف أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، تتيح لجميع عملائها شهريا، خدمة الإبلاغ عن قراءة العداد وذلك أون لاين، عبر موقع الشركة الرسمي، حيث تسجيل القراءات شهريا يستمر لمدة 10 أيام، يبدأ من يوم 5 وحتى 15 من كل شهر، من خلال الرابط الإلكتروني هنــــــــــا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم

كما أتاحت شركة كهرباء جنوب الدلتا للمستهلكين في جنوب الدلتا، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك بالاسم والعنوان، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الآتي:

- الدخول على رابط وزارة الكهرباء هنــــا.

- اضغط على اختيار الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير.

- اضغط على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

-إدخال جميع البيانات المطلوبة.

- تظهر فورًا الفواتير المستحقة الدفع

- قم بوضع الكارت مرة أخرى على ظهر الموبايل بحيث يتم نقل الشحن ثم وضع الكارت بالعداد.

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2024

1- من صفر إلى 50 كيلو وات 71 قرشًا/ ك.و.س.

2- من 51 إلى 100 كيلو وات 71 قرشًا/ ك.و.س.

3- من صفر حتى 200 كيلو وات 97 قرشًا/ ك.و.س.

4- من 201 إلى 350 كيلو وات 123 قرشًا / ك.و.س.

5- من 351 إلى 650 كيلو وات 136 قرشًا/ ك.و.س.

6- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا / ك.و.س.

7- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا/ ك.و.س.

أرقام أعطال الكهرباء

هذا وفي ذات السياق تتيح وزارة الكهرباء، ضمن خدماتها للتسهيل على جميع عملائها، رقم الاتصال للإبلاغ على أعطال الكهرباء الخط الساخن

الخط الساخن لرقم أعطال الكهرباء، حيث يمكن الاتصال به على مدار الـ24 ساعة، وذلك في حالة الإبلاغ على الأعطال والشكاوي وذلك على رقم 121، كما أتاحت وزارة الكهرباء عددًا من الأرقام، للتواصل مع شركات الكهرباء، التي تتمثل في:

- رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

- رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

- رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن متأخرات: 7021.