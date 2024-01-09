إجراء 67 ألف جراحة مجانية منذ انطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن إجراء 67 ألفا و28 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي أطلقها رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لكل فئات المواطنين بمختلف المراحل العمرية.

عمليات جراحية مجانية متنوعة

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على المحافظ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرة الرئاسية، حيث تم إجراء 25 ألفا و457 عملية جراحية مجانية على مدار عام 2023 الماضي بمختلف التخصصات، منها 15378 جراحة عيون و2048 مخ وأعصاب و1392 جراحة أورام و5137 قسطرة قلبية و294 أوعية دموية وقسطرة طرفية و377 قلب مفتوح و692 عظام و97 قسطرة بالمخ و42 حالة زراعة قوقعة ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 67 ألفا و28 عملية جراحية.

مشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة، وهي مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوي التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مركز حورس للعيون، مستشفى سمالوط التخصصي، مستشفى المنيا الوطني، مستشفى الصفوة ببني مزار، مستشفى رمد بني مزار ومستشفى ديرمواس التخصصي.