رصف شارع محمد فريد في مركز طهطا بتكلفة 2 مليون جنيه

أكد عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، استمرار أعمال رصف شارع محمد فريد وتفرعاته بطول حوالى 500 متر تقريباً، وبتكلفة حوالي 2 مليون جنيه، حيث تُجرى حاليا استكمال الأعمال من أمام بنك مصر وجار العمل والمتابعة حتى يتم الانتهاء من رصف الشارع بالكامل.

رصف وتركيب الإنترلوك في الشوارع

يُذكر أنه يُجرى العمل حاليا على رصف وتركيب بلاط الإنترلوك لعدد كبير من الشوارع والحارات بمختلف أنحاء مدينة طهطا، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الطرق بعدد كبير من المناطق المختلفة في مدينة طهطا.

وتأتى أعمال الرصف وتركيب الانترلوك بمدينة طهطا فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وبناء على تعليمات عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وباشراف نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة ومسؤولى التفتيش المالى والإداري والمتابعة وبالتنسيق مع مسؤولى الطرق والرصف بالمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، والمهندس هانى فكرى رئيس وحدة الرصف بالمحافظة ومسؤولى الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا. وجار العمل والمتابعة.