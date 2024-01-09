ضبط سجائر مجهولة المصدر وملح طعام غير صالح للاستهلاك في الإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بمديرية التموين في الإسكندرية، تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وتجار السجائر، لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية ومحاربة الاستغلال ورفع الأسعار بلا مبرر.

سجائر مجهولة المصدر

وذكر معاون وكيل وزارة التموين لـ«الوطن»،، أن إدارتي غرب والجمرك شنتا حملات أسفرت عن تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، والتحفظ على 356 علبة سجائر، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد من المُعلنة، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق.

ضبط 40 ألف كيلو ملح غير صالح للاستهلاك

وأضاف «القلش»، أن إدارة برج العرب التموينية، برئاسة محمد العدوي، شنت حملة أسفرت عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة ملح الطعام وتم ضبط والتحفظ على 1600 جوال، بإجمالي كمية قدرها 40 ألف كيلوجرام ملح طعام خشن وناعم «خام»، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.