3 طلاب بالمنوفية يعيدون حقيبة نقود وأوراق مهمة لصاحبتها: الفلوس كانت لعلاج مريض

في لفتة إنسانية نبيلة، أعاد طلاب من محافظة المنوفية حقيبة ضائعة لصاحبتها قبل دخولهم الامتحانات، كان الطلاب الثلاثة، يوسف وعمر ومعاذ، في طريقهم إلى الجامعة لأداء الامتحانات، عندما عثروا على حقيبة في سيارة أجرة، فحصوا الحقيبة ووجدوا فيها مبلغًا ماليًا وأوراقًا مهمة، لم يتردد الطلاب لحظة في رد الحقيبة إلى صاحبتها، فأرسلوا إلى زميل لهم لينشر محتويات الحقيبة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تواصل أحد أصدقاء صاحبة الحقيبة مع الطلاب، وأخبرهم بتفاصيل صاحبتها ومكان إقامتها، فتوجه الطلاب إلى قرية «زنارة»، حيث تقيم صاحبة الحقيبة، وسلموها حقيبتها.

أمانة الطلاب

أعربت صاحبة الحقيبة عن سعادتها البالغة بأمانة الطلاب، وشكرتهم على تصرفهم النبيل، كما عرضت عليهم أخذ مبلغ مالي نظير أمانتهم، لكنهم رفضوا وذهبوا على الفور.

يتحدث يوسف الطالب في الفرقة الأولى بكلية التربية جامعة المنوفية والمقيم بقرية زنارة، إنه منذ العثور على الحقيبة أقسم على نفسه أن يعيدها، وهو ما تحقق بعدما انتهى من الامتحانات، وتوصل إلى السيدة الضائع منها حقيبتها، وذهب إلى مكان قريتها وسلمها، لها، والتي عرضت عليهم أخذ مبلغا ماليا نظير أمانتهم لكنه رفض، غادر على الفور.

يستكمل «يوسف» في حديثه مع «الوطن» أنه بعد رد الحقيبة إلى صاحبها، تبين أن المبلغ كان لعلاج مريض في أحد المستشفيات، لذا غمرته وأصدقائه السعادة والفرح لعدم التسبب في سرقتها أو ضياعها، وأن ذلك يمكن أن يكون سببا في شفاء أو الحفاظ على روح إنسان.

صداقة قوية تربط الـ 3 طلاب

ويحكي معاذ ناصر الطالب في الفرقة الأولى بكلية التجارة، أنه وزملائه الذين عثروا على الحقيبة تجمعهم صداقة قوية منذ عدة سنوات، وأنهم يشجعون بعضهم البعض إلى فعل الخيرات وعدم ترك الصلاة والأعمال الصالحة .

ويقول عمر نصار الطالب في الفرقة الأولى بكلية التجارة، إن والديه ربياه على الصفات الحسنة وأهما الأمانة، لذا لم يفكر قبل إعادة الحقيبة إلى صاحبتها، على الرغم من دخولهم الامتحانات.

المبلغ كان لعلاج مريض

وقالت رحاب عزت صاحبة الحقيبة، والمقيمة في قرية بابل بمحافظة المنوفية، لـ«الوطن» إنها كانت ذاهبة إلى مستشفى لعلاج أحد أقاربها المصاب بمرض مزمن، وأنها لم تتخيل أن تسترجع حقيبتها بهذه السرعة، وبعد مشاهدتها المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت بإبلاغ محتويات الحقيبة وأخذتها من الطلاب الثلاث، محاولة إعطائهم مبلغ مقابل أمانتهم ولكن محاولاتها باءت بالفشل.