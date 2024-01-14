حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

أكد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أنّ مديرية الزراعة تحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإزالتها في المهد، من خلال توجيه الحملات المكبرة.

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية

وأشار «الششتاوي»، إلى أنه بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، جرى تنظيم حملة مكبرة أسفرت عن، إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية، منها 6 حالات تعد بزمام إدارة المعمورة الزراعية التابع لحى المنتزه أول، و حالة تعد بزمام إدارة خورشيد التابع لحي وسط، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضي وبمصاحبة قوات الأمن.

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الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأوضح أن المديرية تقيم العديد من الندوات والمحاضرات؛ لتوعية المزارعين من خطورة التعدي على الرقعة الزراعية بالبناء، إذ أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في استصلاح الأراضي لزراعتها، وتحرص على زيادة الرقعة الزراعية، ولن تسمح بمثل هذه التعديات.