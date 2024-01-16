«فن التصوير الجداري في الحقبة القبطية» محاضرة بمتحف الإسكندرية غدا

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن القسم التعليمي بمتحف الإسكندرية القومي سينظم غدا الأربعاء، محاضرة بعنوان «فن التصوير الجداري في الحقبة القبطية المبكرة»، تلقيها الدكتورة أمنية صلاح الحاصلة على الدكتوراه في الآثار والفنون القبطية.

تسليط الضوء على الفن القبطي المبكر في مصر

وأضاف القطاع أن محاضرة «فن التصوير الجداري في الحقبة القبطية المبكرة»، تسلط الضوء على الفن القبطي المبكر في مصر، موضحا أن المحاضرة ستقام في تمام الساعة 11 صباحا، بقاعة المحاضرات بمتحف الإسكندرية القومي.

مواعيد زيارة متحف الإسكندرية

وفى السياق ذاته أعلن متحف الإسكندرية القومي أن مواعيد زيارة المتحف يوميا تكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، لافتا إلى أن آخر موعد لحجز تذاكر دخول المتحف من شباك التذاكر الساعة 4.30 مساء.

وأوضح متحف الإسكندرية القومي أن أسعار تذاكر دخول المتحف للزوار الأجانب تبلغ 180 جنيها، وللطالب الأجنبي 90 جنيها، فيما تبلغ أسعار دخول المتحف للمصريين والعرب 20 جنيها، وللطلاب المصريين والعرب 5 جنيهات فقط، موضحا أن دفع قيمة التذاكر يكون باستخدام البطاقات الإلكترونية.