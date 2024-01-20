حملات مكثفة لإزالة الإشغالات في شوارع الجلاء والسبتية و26 يوليو

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق للقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات، واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بالأحياء، والتصدي للمخالفات والعمل على تسيير الحركة المرورية.

إعادة الانضباط للشارع

وفي سياق متصل، قام حي بولاق أبو العلا بقيادة المهندسة أمل فوزي، رئيس الحي، بالتعاون مع المتابعة الميدانية والإشغالات والأجهزة المختصة بحملة مكبرة تمكنت من رفع الإشغالات بشوارع 26 يوليو والجلاء والسبتية، وتمكنت الحملة من إعادة الانضباط بالشارع.

تيسير الحركة المرورية

كما وجهت رئيس الحي بضرورة شن حملات يومية لفرض الانضباط وإحكام السيطرة على المخالفين وانتظام الحركة المرورية، والتفاعل مع شكاوى المواطنين بشان الإشغالات والمخالفات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، بضرورة شن حملات مستمرة لرفع الإشغالات والتعامل مع مخالفات الباعة الجائلين وغيره.