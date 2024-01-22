«الإسكان» تعلن انتهاء حجز شقق إسكان المستقبل في أقل من ساعة

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أنّ الإقبال الجماهيري على حجز وحدات مشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة فاق التوقعات، حيث انتهى حجز الوحدات في أقل من ساعة بسبب الإقبال الهائل على الوحدات المطروحة.

حجز شقق إسكان المستقبل

وفتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب حجز وحدات مشروع إسكان المستقبل في أسيوط الجديدة، منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين 22 من يناير 2024، وكان من المفترض أن يستمر التقديم حتى تمام الساعة 11:59 من منتصف ليل نفس اليوم عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، لضمان نزاهة وشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

80 وحدة سكنية

ويبلغ عدد الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان في أسيوط الجديدة 80 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بنظام الحجز الإلكتروني وبأسبقية الحجز، وتبلغ قيمة الوحدة السكنية 423 ألف جنيه، إذ يبلغ سعر المتر 6520 جنيهًا، ونوهت وزارة الإسكان بأنّ جدية حجز الوحدات هي دفع 50 ألف جنيه، و750 جنيها فقط رسوم تسجيل لا ترد، ويتم دفعها خلال التقدم للحجز.

وتبلغ قيمة وديعة الصيانة المقررة لكل من الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمشروع إسكان المستقبل في أسيوط الجديدة 5% من سعر الوحدة السكنية وفق ما هو موضح بكراسة الشروط والمواصفات، يتم سدادها عند التعاقد على الوحدة حال الفوز بها، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفق القواعد ومصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية مثل عدادات «كهرباء - مياه - غاز» متى وفرها جهاز المدينة للوحدة السكنية التي فاز بها المواطن.