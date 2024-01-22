حل امتحان مادة الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية في الإسكندرية.. 4 أسئلة

انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية من أداء امتحان مادة الحاسب الآلي، وتقدم «الوطن» حل أسئلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب مراجعة إجاباتهم وتقدير الدرجات التي سيحصلون عليها.

ورقة أسئلة واحدة

يقول خميس الشيشيني، معلم أول الحاسب الآلي في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مادة الحاسب الآلي من المواد الدراسية السهلة على طلاب الشهادة الإعدادية، حيث ستم استخدام أجهزة الكمبيوتر بشكل يومي، موضحا أن الامتحان جاء سهلا ومباشرا للجميع، ولا يستغرق وقتا في الحل، وجاءت الأسئلة في ورقة واحدة.

وأضاف «الشيشيني»، أن مدة امتحان مادة الحاسب الآلي ساعة ونصف الساعة، موضحا أن ورقة الأسئلة تضمنت أربعة أسئلة، الأول ضع علامة صح أو خطأ، والثاني اختر الإجابة الصحيحة، والسؤال الثالث «صوب ما تحته خط»، والرابع والأخير «أجب عن الأسئلة مستعينا بالخريطة»، وكانت إجابات الأسئلة كالتالي: