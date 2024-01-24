وكيل «تشريعية الشيوخ»: معركة الإسماعيلية شاهدة على عظمة رجال الشرطة البواسل

تقدم النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة.

وقال في بيان: «لقد كانت معركة الإسماعيلية مثالا لا يزال حيا شاهدا على عظمة جنود مصر البواسل من رجال الشرطة الأبرار والذين يشكلون مع أقرانهم من أبطال القوات المسلحة خيرة أجناد الأرض، لتظل مصر دائما محفوظة بحفظ الله إلى الأبد».