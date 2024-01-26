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إعلام إسرائيلي: اعتراض هدف جوي فوق جنوب رأس الناقورة

كتب:

شريف سليمان
10:38 ص | الجمعة 26 يناير 2024
جنود الاحتلال

جنود الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اعتراض هدف جوي فوق جنوب رأس الناقورة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شريف سليمان