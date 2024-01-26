إعلام إسرائيلي: اعتراض هدف جوي فوق جنوب رأس الناقورة كتب: شريف سليمان 10:38 ص | الجمعة 26 يناير 2024 جنود الاحتلال أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اعتراض هدف جوي فوق جنوب رأس الناقورة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أزمة كبيرة في جيش الاحتلال.. سرقة متعلقات شخصية ومعدات من جنود الاحتلال «القاهرة الإخبارية»: مقتل 10 من جنود الاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في تفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس تقارير إسرائيلية: جنود احتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة في حرب غزة 3 أمراض خطيرة تصيب أقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي.. عدوى جماعية بعد سحب جزء من قواته.. كم عدد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة الآن؟ جنود الاحتلال الاحتلال إسرائيل بقلم شريف سليمان