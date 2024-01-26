كاتب نرويجي: لم أفهم سر نهر النيل العظيم رغم سنوات طويلة من البحث

كشف الكاتب النرويجي تارييه تفايت، تفاصيل كتابه «رحلة النيل»، قائلا إن نهر النيل يعد أطول نهر في العالم، وكمية المياه فيه ليست بالكبيرة مقارنة بنهر الأمازون، كما أنه يمر على 11 دولة، وكان هناك تاريخ حافل لهذا النهر والعيش على ضفافه، والحياة تعتمد عليه بشكل كبير.

تارييه تفايت: أريد تسليط الضوء على أهمية نهر النيل للإنسان

وأضاف تفايت، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي ومارينا المصري، أنه حاول تحليل تطور علاقة الإنسان بنهر النيل عبر التاريخ، أملا بأن يسلط الضوء على أهمية نهر النيل، وتأثيره في حياة الإنسان.

الكاتب النرويجي: لا أفهم سر نهر النيل حتى الآن

وأشار الكاتب النرويجي إلى أنه قابل العديد من الأشخاص المثيرين للاهتمام، وعلى قدر كبير من المعرفة، وسافر في كل الدول التي يمر عليها نهر النيل، وعلى الرغم من بحثه الواسع في كتابة كتاب «رحلة النيل»، إلا أنه لا يزال لا يفهم هذا النهر العظيم بشكل كامل.

وتابع: «حاولت أن يتضمن هذا الكتاب بعض النقاط في القرن الـ19، والعديد من القصص التي تضمنها هذا الكتاب هي دراسة تاريخية، بجانب رحلات دراسية إلى الإسكندرية ومختلف المدن حول إفريقيا».