معرفة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية فور ظهورها

يترقب العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي، معرفة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية فور ظهروها، إذ يجري إتاحة النتيجة على الرابط المٌحدد من قبل المُديرية.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية

وحددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية فور ظهروها، إذ يجري الدخول على الرابط من هنا.

وأشارت المديرية إلى أنه هناك خطوات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها كالآتي:

- الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

- إدخال الاسم الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

- الضغط على الاستعلام

- تظهر النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية

وأكدت المديرية أن 110 آلاف طالب بالشهادة الإعدادية، سواء العامة أو المهني أو المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، جرى توزيعهم على 635 لجنة في مختلف المراكز التابعة للمديرية، مؤكدة انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية.