الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الدقهلية
كتب:
آية حسنين
11:56 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
امتحانات الشهادة الإعدادية
يتطلع الطلاب إلي معرفة طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة الدقهلية، خاصة بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، الخميس 25 يناير.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس
وأشار ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إلى أنه جرى تحديد رابط محدد من أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة الدقهلية من هنا
وأوضح أنّه يمكن للطلاب، الدخول على الرابط المحدد، واتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على الرابط
- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية
- إدخال اسم الطالب
- إدخال الرقم القومي
- الحصول على النتيجة فور ظهورها
استمرار عملية الرصد والتصحيح
وأوضح لـ«الوطن»، أنّ عملية التصحيح والرصد مستمرة، على أن تنتهي مطلع الأسبوع المقبل، ثم تُعتمد وتتاح للطلاب على رابط المديرية سالف الذكر، مؤكدًا أنّ مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين.