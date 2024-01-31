ماكينة بنك تصرف 5 أضعاف المبلغ.. و300 ألف هندي سحبوا منها في 3 أيام

مفاجأة سارة حدثت لرجل عندما حاول سحب مبلغ من المال، يقدر بـ500 روبية هندية، ولكن بسبب عطل أصاب الجهاز الصراف الآلي في بنك الدولة الهندي، تفاجأ بسحب خمسة أضعاف الأموال، واستمر الخلل لمدة ثلاثة أيام من 24 يناير إلى 26 يناير، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم، وازداد أعداد الساحبين إلى ما يقرب من 300 ألف شخص في حادثة غريبة من نوعها.

ماكينة صراف آلي تصرف 5 أضعاف المبلغ

بعد سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي، طالبهم البنك بإرجاعها مرة أخرى، ورغم أنه تم الإبلاغ عن الحادثة التي وقعت في منطقة باريلي في ولاية أوتار براديش بالهند، وإغلاق ماكينة الصراف الآلي بعد الإبلاغ عن الخلل مباشرةً، سرعان ما بدأت أعداد كثيفة من الأشخاص بمحاولة السحب، خلال فترة العطل، وفقًا لموقع «The India world».

وتم الإبلاغ عن أمر ماكينة الصراف الآلي بواسطة أحد الساحبين، ووفقا للبنك الهندي، تم إسناد عمليات الصراف الآلي إلى مؤسسة خاصة ومنها إلى أفراد مختلفة، وجرى التحقيقات إثر هذه الحادثة، ولم يتم معرفة سبب تعطل الماكينة بهذه الطريقة التي أثرت على السحب بأضعاف المبلغ.

حوادث مشابهة

وبحسب موقع «The New nine»، المختص بأخبار الجريمة، في وقت سابق في منطقة دومبيفالي بولاية ماهاراشترا، فإنه تم الإبلاغ عن محاولة لسرقة أموال نقدية من إحدى ماكينات الصرافة، وكشفت تحقيقات مركز شرطة أنه جرت المحاولة وتم صرف 21 ألف روبية من ماكينة الصراف الآلي، وتم رفع قضية ضد اللصوص بعد أن تعرفت كاميرات المراقبة عليهم.

وفي حادثة أخرى في مراكز شرطة فيشنو ناجار، وقع عطل في إحدى الماكينات وسحب الأموال النقدية المخزنة في الجهاز، وبحسب البنك، فقد تم تحويل عمليات الصراف، لأكثر من حوالي 20 ألف شخص، وأثارت الحادثة الحيرة بسبب ذلك، وما زال يتم التحقيق فيها.

أسباب أعطال ماكينة الصرافة

من جانبه، أوضح الخبير التكنولوجي خالد يسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن ماكينة الصراف الآلي يوجد بها وحدة معالجة مركزية تتحكم في عمليات صرف النقود، مشيرا إلى أن العطل في عمل الماكينة يعود إلى عدوة أسباب، أبرزها وجود خلل فيما يسمى وحدة صرف النقدية، وبالتالي عدم القدرة على قراءة بيانات بطاقة صرف الأموال.

كما يمكن أن يعود سبب العطل إلى وجود مشكلة في برمجيات ماكينة الصراف الآلي، والذي ينتج عنه عطل في قراءاة بيانات البطاقة أيضا، مؤكدا أن حدوث أعطال في ماكينة الصراف الآلي أمر وارد ومتكرر الحدوث.