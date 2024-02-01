مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: الشعب المصري قادر على عبور الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مصر حاليًا تمر بأزمة اقتصادية كبيرة تشغل كل فئات المجتمع، مستطردًا: «دائمًا ما أقول إن الأزمة ستمر وسيحدث انفراجة في أزمة غلاء الأسعار».

ما أسباب زيادة الأسعار؟

وأضاف صبري خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الشعب المصري قادر على عبور الأزمة بكل طوائفه، ومع الحكومة القادرة على حل المشكلات، موضحًا أن السبب في زيادة الأسعار غير المبرر، هو وجود خلل في الميزان التجاري بمصر، والاعتماد الدائم على الواردات حتى في الصناعات المحلية.

وتابع: «ومن أسباب الزيادة في الأسعار أن الاقتصاد المصري لم يصل إلى مرحلة أن يكون اقتصادا متكاملا، فمثلًا في الزراعة عند استخدام البذور والمبيدات نجد أن معظمها مستورد، فعند زيادة أسعارها في الخارج مع انخفاض قيمة العملة المصرية وارتفاع سعر العملة الأجنبية، نجد أن أسعار المبيدات والبذور ترتفع بشكل كبير».

الأزمات العالمية والإقليمية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري

واستكمل: «إن الأزمة بها نسبة كبيرة جدًا بسبب الخارج، فلا يمكن إنكار أن الاقتصاد المصري كان يسير بخطى ثابتة وكان به نجاحات دائمة، إلى أن أتت أزمة كورونا ثم حرب روسيا وأوكرانيا ثم أحداث حرب غزة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين».