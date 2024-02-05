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«إسكان النواب»: نحتاج إلى تسويق حقيقي للعقار المصري

كتب:

أحمد العانوسي
09:54 م | الإثنين 05 فبراير 2024
مساء dmc

مساء dmc

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن وزارة الإسكان قد بادرت بكثير من الأفكار لحل أزمة العملة الصعبة.

أوضح «شكري» خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال أن المشكلة الأهم حاليًا هي العملة الصعبة، ويجب التفكير في كيفية حلها في أقرب وقت ممكن.

التسويق للعقار المصري 

وأضاف، أن العقار المصري هو مكسب حقيقي ويحقق نسبة ربح عالية ويحافظ على قيمته على مدار أكثر من 30 عامًا مقارنة بعقار دول أخرى، يحقق الاتزان أو الربح المحدود، مؤكدًا أنّ مصر بحاجة إلى تسويق حقيقي للعقار المصري.

واستكمل: «مصر ليست في صدارة العقار مقابل الإقامة أو الجنسية، ولذلك نحن في حاجة لهيئة داخل مجلس الوزراء معنية بهذا المجال، لأن العديد من السكان غير المصريين المقيمين بمصر يرغبون في إقامة رسمية قانونية، والكثير منهم يعلم أن الإقامة ستمنحه ميزات حقيقية مثل الحسابات البنكية أو فتح شركات أو وجود سجل تجاري».

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