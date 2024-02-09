خبير سياحي: انتعاش السياحة في فصلي الربيع والصيف بمصر

توقع محمد كارم، الخبير السياحي، زيادة الإقبال على المقاصد السياحية في مصر بالموسم السياحي خلال فصلي الربيع والصيف، لافتاً إلى خطة لزيادة الفنادق بمصر لاستيعاب السائحين من مختلف دول العالم.

مصر تلقى إقبالا كبيرا من السياح

وأضاف «كارم»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري وإنجي عهدي، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المقاصد السياحية في مصر تلقى إقبالاً كبيراً من السياح القادمين من مختلف بقاع العالم «عايزين يزوروها».

وتابع الخبير السياحي: «هناك مؤشرات تؤكد ارتفاع الموسم السياحي المقبل وأنه سيكون جيداً، مثل زيادة حجوزات الطيران والفنادق والمزارات، وتتم مراجعتها قبل قدوم الوفود السياحية بفترة، ونعمل على الترويج للسياحة من خلال المعارض الدولية مثل معرض ميلانو».

الوفود السياحية إلى مصر

واستطرد كارم: «نسب مرتفعة متوقعة للوفود السياحية خلال الفترة المقبلة، بفضل جهود القائمين على هذا الملف الحيوي، وفي مقدمتهم القيادات السياسية والوزارة، لوضع المقاصد السياحية لبلادنا على الأجندة العالمية للسياحة ما يساهم في جلب مزيد من الوفود».