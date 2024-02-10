سمية درويش تطرح أغنيتها الجديدة «أذاني»

طرحت المطربة سمية درويش، أغنية جديدة تحمل اسم «أذاني»، من كلمات وائل توفيق وتوزيع وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمود صبري وهندسة صوتية ماهر صلاح وجيتار أحمد حسين، ومنتج فني سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان.

وتقول كلمات الأغنية:

مابقيتش عارفه مين

أنا ورايحه فين

شايله ايه السنين

عني مخباياه

عايشه وبشوف كتير

وقاصده كل خير

والمشهد الأخير

مصدومه ف الحياه

أذاني قلبي وحب قلب أناني

خلاني احبه وبعد حبه رماني

مابقولش مش هعيش

لو فيا ايه

أنا لما اروح ماجيش

واقفل ولا الف باب

ولا الف باب

أنا اللي أهون عليه

ما اشغلش بالي بيه

اروح واعاتبه ليه

خساره فيه العتاب

خساره فيه العتاب

لا داعي منه اللي يكون اوجاعي

ده لو حته هيبقي خاتم ف صباعي

مابقولش مش هعيش

أنا لما اروح ماجيش

وقالت سمية، في بيان لها، عن الأغنية: «بذلنا مجهودًا كبيرًا مع فريق عمل الأغنية، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح».