هزة أرضية تضرب جيبوتي.. بؤرتها على مسافة 407 كيلومترات جنوب صنعاء

ضربت هزة أرضية، مساء اليوم، بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، خليج تاجورة بجيبوتي شرق قارة إفريقيا، على عمق 12 كيلومترا، وفق لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وتقع أغلب سواحل خليج تاجورة، داخل جيبوتي باستثناء جزء صغير واقع في الصومال، ويمتد الخليج جنوب مضيق باب المندب.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت خليج تاجورة على مسافة 27 كيلومترا شمال جيبوتي، وعلى مسافة 407 كيلومترات جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

زلزال بقوة 5 درجات يضرب روسيا

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، منطقة ألتاي الروسية، وفق لما أعلنته الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، وأشارت الخدمة الجيوفيزيائية، إلى أن شدة الزلزال بلغت عند مركزه 6.4 درجة.

ووقع مركز زلزال ألتاي الروسية على حدود مقاطعتي أوست كانسكي وشيبالينسكي، في منطقة جبلية ليست بعيدة عن أراضي كازاخستان، دون وقوع إصابات أو أضرار، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، قوة زلزال روسيا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وقالت إن بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 27 كيلومترا غرب أوست كان بمنطقة ألتاي جنوب سيبيريا، وعلى عمق 45 كيلومترا.