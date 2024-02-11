موعد ومكان جنازة شقيق سيد معوض بالفيوم.. «توفي صباح اليوم»

أعلنت أسرة سيد معوض لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، موعد ومكان جنازة شقيق سيد معوض الأكبر «إكرام»، بعد وفاته خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إذ تستعد الأسرة لأداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في أحد مناطق مدينة الفيوم.

موعد ومكان جنازة شقيق سيد معوض

وكشفت أسرة لاعب منتخب مصر السابق في بيان، أنّ موعد ومكان جنازة شقيق سيد معوض، سيكون اليوم، إذ ستؤدى صلاة الجنازة على إكرام معوض، عقب صلاة الظهر من مسجد الفوال بشارع المدارس بجوار محل إقامة الأسرة.

وذكرت الأسرة أنّه من المقرر أنّ يُدفن جثمان شقيق سيد معوض، في مقابر الأسرة بمنطقة باب الوداع بمدينة الفيوم، على أنّ يُستقبل العزاء مساءً في منطقة الفوال.

سيد معوض ينعى شقيقه

ونعى اللاعب سيد معوض، شقيقه الأكبر إكرام، من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، جاء فيه: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيقي إكرام معوض.. إنّ العين لتدمع والقلب ليحزن.. وإنّا لفراقك لمحزنون»، مطالبًا متابعيه بالدعاء لشقيقه الراحل.

موعد عزاء شقيق سيد معوض

وكشف سيد معوض، أنّه من المقرر أن يستقبل واجب العزاء أمام منزله بحي الفوال في مدينة الفيوم، بعد صلاة العشاء اليوم الأحد، قائلًا: «هتوحشني يا أخويا وسندي».