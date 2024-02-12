ضبط 56 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تكثيف الحملات التموينية في 6 مراكز بالمحافظة؛ لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وأشار المحافظ، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 56 مخالفة في مراكز ومدن طلخا وميت غمر وتمي الأمديد والمنزلة وشربين ونبروة بنطاق المحافظة، على النحو التالي:

- محاضر مخالفات نقص وزن وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش.

- محاضر إنتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين.

- محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر.

- محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة.

- محاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية.

- محاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية.

- محاضر استخدام إسطوانات في غير الغرض المخصص لها.