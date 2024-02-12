أحمد موسى: إسرائيل هي العدو الواضح للعرب.. ومصر تتعرض لضغوط بسبب دعمها لفلسطين

اعتبر الإعلامي أحمد موسى أن الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، في جنوب قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، تشكل تهديداً للأمن القومي المصري.

ما يحدث في رفح الفلسطينية هو تهديد للأمن القومي

وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين: «بدأوا الهجمات من إمبارح (أمس)، وشغالين طول الليل، والضربات أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 شخص، وإصابة المئات وتدمير المنازل»، مضيفا أن ما يحدث في رفح الفلسطينية هو تهديد للأمن القومي، وإسرائيل عليها أن تعلم موقف مصر تجاه هذه القضية.

وتابع: «نتنياهو لا توجد لديه مشكلة في القيام بحرب عالمية ثالثة، وما يهمه هو البقاء على السلطة»، مؤكدا أن أمريكا تدعم إسرائيل مادياً ومعنوياً من جميع الجهات، بغض النظر عن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأخيرة، ولكن على أرض الواقع فهي تساند القوات الإسرائيلية بكل ما لديها من قوة.

الشعب الفلسطيني عليه أن يستمر في الدفاع عن أرضه

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن مصر تتعرض لضغوط شديدة بسبب موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل هي العدو الواضح للعرب، والشعب الفلسطيني عليه أن يستمر في الدفاع عن أرضه، ويجب أن يحمل السلاح ويقاتل الاحتلال الإسرائيلي بكل حزم.

واستطرد قائلاً: «القوات المسلحة المصرية والشعب المصري على قلب رجل واحد، فالشعب المصري لم يُطبِّع يوما مع الاحتلال الإسرائيلي».