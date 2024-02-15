«العمل»: عمليات حصر وتسجيل جديدة للعمالة غير المنتظمة في مطروح (صور)

ونفذت مديرية العمل بمحافظة مطروح حملة تفتيشية جديدة على عدد من الشركات الكبرى للمقاولات بمدينة سيدي حنيش، بالتعاون مع مكتب مطروح للسلامة والصحة المهنية، ضمن جهودها لضمان بيئة عمل آمنة وحياة كريمة لجميع العمال، بما في ذلك عمال الظل، من خلال حملات تفتيشية مكثفة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة.

تسجيل البيانات على المنصة الإلكترونية

تهدف الحملة إلى تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة على قاعدة بيانات المديرية تمهيدًا لإنشاء المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، وستُساهم المنصة الإلكترونية في تسهيل إجراءات تسجيل البيانات بصورة دقيقة، مما سيضمن تقديم الخدمات بشكل لائق وسريع ودقيق، وتُركز الحملة أيضًا على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال، لضمان بيئة عمل آمنة وحماية العمال من مخاطر بيئة العمل المختلفة.

تأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت بالمحافظة واستكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة.

تهدف الوزارة من خلال هذه الحملات إلى شمول عمال الظل بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي يتم توفيرها لتلك الفئة بشكل دوري.

كما تُولي وزارة العمل اهتمامًا كبيرًا للتوعية والتثقيف بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت، لحماية العنصر البشري والممتلكات من مخاطر بيئة العمل.

تُنظم هذه الحملات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات والمقاولون، لضمان تحقيق أفضل النتائج، وتُعدّ هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وحياة كريمة لجميع العمال، بما في ذلك عمال الظل.