اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الورش التدريبية للمشروع القومي «نادي القيادات الشبابية» اليوم 15 فبراير، بحضور ممثلي الإدارة المركزية للتعليم المدني «الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية» ضمن المشروع القومي الذي أُقيم على مدار أربعة أيام «نادي القيادات الشبابية YLC» بمشاركة 40 شابًا وفتاة من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ختام الورش التدريبية للمشروع القومي نادي القيادات الشبابية بكفر الشيخ

واستقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، وخالد فوزي، مدير إدارة القيادات الشبابية، ووجيه فايز، أخصائي فنون بإدارة القيادات الشبابية، ونوران جابر، وهدير هاني حسن، عضوا الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، وذلك لحضور الجلسة الختامية وتكريم المتدربين المشاركين ومدربي البرنامج.

وشهدت قاعة التعليم المدني بالمديرية، إقامة الورش التدريبية الختامية لنادى القيادات الشبابية بكفر الشيخ، الدكتورة هدي الطنباري، عضو مجلس النواب، عن التثقيف السياسي، ودور الشباب في الحياة السياسية، وملف تمكين الشباب من القيادة، كما قدم أيمن جميل، مدرب البرنامج، ورشة عمل عن مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.

تكريم 40 مشاركا بالبرنامج التدريبي

وقدم فريق عمل الإدارة المركزية شهادة تكريم للدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، بعد نجاح البرنامج بمحافظة كفر الشيخ، كما كرَّم وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتورة هدي الطنباري، عضو مجلس النواب، وفريق عمل الإدارة المركزية للبرلمان وللتعليم المدني.

كما كرَّم وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وقيادات الوزارة 40 مشارك بالتدريب ومدربي المشروع وكذلك تكريم فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

جاء البرنامج بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، والمشروع من إعداد وتجهيز الزملاء فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني.