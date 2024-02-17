مخترع الموسفت.. العالم مدين بالفضل للمهندس محمد عطا لله (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مخترع الموسفت.. العالم كله مدين بالفضل للمهندس محمد عطا الله».

في كل مرة تتلقى مكالمة عبر هاتف في حجم كف اليد أو تسحب أموالك بأمان عبر ماكينات الصراف الآلي حول العالم ستشعر بأنك مدين بالفضل لمهندس مصري هو المهندس محمد عطا الله.

ميلان محمد عطا الله في بورسعيد عام 1924

وُلد عطا الله في بورسعيد عام 1924 وبعد تخرجه من كلية علوم القاهرة انتقل لدراسة الهندسة الميكانيكية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفور حصوله على الدكتوراة في تخصصه الهندسي عام 1949 التحق بالعمل في مختبرات بل للهواتف وأظهر نبوغا في تطوير خصائص الهواتف وتحسين أداء مكوناتها الدقيقة.

تكنولوجيا الترانزستور

في عام 1956 قاد عطا الله فريقا من المتطوعين لأبحاث الترانزستور، وعلى مدار 4 سنوات لم يصدق أحد أنه قادر على إحداث فارق في تكنولوجيا أشباه الموصلات، لكنه في النهاية أبهر العالم بتطويره تكنولوجيا الترانزستور التي أحدثت ثورة في هندسة الإلكترونيات، فقد المهندس إلى العالم هدية في حجم عقلة الإصبع باسم الترانزستور الحقلي أو موسفت وقال عنه المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع إنه الركيزة الأساسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة.