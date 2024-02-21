افتتاح 21 منفذا لمعرض أهلا رمضان بالدقهلية اليوم.. تخفيضات تصل إلى 30%

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، افتتاح 21 معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بتخفيضات 30%، وذلك في نطاق مراكز ومدن المحافظة.

معارض أهلا رمضان في الدقهلية

وقال محافظ الدقهلية إن معارض أهلا رمضان تقدم تخفيضات كبرى على مختلف السلع والمواد الغذائية واللحوم، بأسعار مخفضة من 15 إلى 30% عن مثيلاتها بالسوق المحلي.

وأضاف أن افتتاح منافذ معرض أهلا رمضان جاء من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما تم توفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية تطوف المراكز والمدن على مستوى المحافظة، منها 4 سيارات بمدينة المنصورة.

التخفيضات مستمرة طوال شهر رمضان

وأكد أن نسبة التخفيض في أسعار السلع المعروضة بمعارض أهلا رمضان تستمر طوال شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

حملات يومية على المعارض للتأكد من جودة السلع

كما أكد «مختار» أنه يتم عمل حملات مكثفة بشكل يومي على المعارض للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار، وكذلك على المحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع واحتكارها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.