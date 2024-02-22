«الأرصاد»: أجواء مستقرة ودافئة على أنحاء البلاد نهارا.. وشديدة البرودة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس، موضحة أن البلاد تشهد أجواء مستقرة ودافئة على معظم أنحاء البلاد نهارا، بدءا من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تكون مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، وتظل شديدة البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

العظمى تسجل 21 درجة مئوية

وأضافت في بيانها أن درجة الحرارة العظمى تسجل اليوم 21 درجة مئوية، بينما يكون هناك نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة والوجه البحرى: تسجل العظمى 21 درجة بينما تسجل الصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة ووالصغرى 14 درجة.