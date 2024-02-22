مبعوث أممي: النازحون في غزة يواجهون نقصا حادا في متطلبات الحياة

قال المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، إن النازحين في غزة يواجهون نقصًا حادًا بأماكن الإيواء والغذاء والدواء، مؤكدًا أنه ينبغي اتخاذ تدابير وضمانات أمنية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

استمرار عمليات وكالة الأونروا

وأضاف أنه لا بد من ضمان استمرار عمليات وكالة الأونروا من أجل استقرار قطاع غزة والمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن الأونروا عنصر أساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بقطاع غزة.

ترحيب ببدء تنفيذ إصلاحات أمنية وقضائية

وأكد أنه يرحب بإعلان رئيس الوزراء الفلسطيني بدء تنفيذ إصلاحات أمنية وقضائية وإدارية ومالية، منوها بدعوته إلى استجابة جماعية منسقة وشاملة لمعالجة الأزمة في غزة واستعادة الأفق السياسي للشعب الفلسطيني والإسرائيليين.

وأشار إلى قلقه البالغ إزاء خطر التصعيد على المستوى الإقليمي، ومعربًا عن قلقه بشأن التصعيد على الخط الأزرق بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، موضحا أنه لا بد أن تتوقف هجمات الحوثيين على طرق الملاحة الدولية.