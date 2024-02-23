أستاذ في العلوم السياسية: مصر تتخذ خطوات جادة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد الدكتور نجاح الريس، أستاذ في العلوم السياسية، أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

أهمية الشراكات الاقتصادية

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مصر تتخذ خطوات جادة للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، مشيرا إلى أن معارض «أهلاً رمضان» المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تُعد مثالاً بارزًا على حرص الدولة على توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

إشادة بجهود ضبط الأسواق ومحاربة الغش التجاري

وأشاد بجهود الجهات الرقابية، وخاصةً وزارة التموين، في ضبط الأسواق ومحاربة الغش التجاري، مؤكدا أهمية هذه الإجراءات في ضمان حصول المواطن على السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار عادلة.

ولفت إلى أن الحزمة الاجتماعية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع العاملين بالدولة المصرية، تُعد خطوة إيجابية لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد على أهمية الشراكات الاقتصادية مع جهات كبرى لتوفير النقد الأجنبي والخروج من الأزمة الاقتصادية، مشيداً بإعلان رئيس الوزراء عن صفقة اقتصادية كبرى مع كيانات اقتصادية عالمية.

وأعرب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية عن تفاؤله بقدرة مصر على التغلب على هذه الأزمة الاقتصادية والنهوض بحياة المواطن المصري، مؤكداً على أن الدولة تسير في الطريق الصحيح من خلال اتخاذها لحزمة من الإجراءات الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطن وتحسين مستوى معيشته.