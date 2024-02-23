9 معلومات عن مصفى الشمال في بيجي العراقية.. طاقتها 150 ألف برميل يوميا

أعادت الحكومة العراقية برئاسة محمد محمد شياع السوداني، اليوم، تأهيل مصفى الشمال في بيجي الواقعة في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة «بغداد»، بعد توقف استمر أكثر من 10 سنوات.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية، إن السوداني، زار المصفاه، وأكد خلال الزيارة، الاقتراب من تأمين كامل احتياجات بلاده من المشتقات بموعد أقصاه منتصف العام المقبل 2025، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وتأتي إعادة تأهيل مصفى الشمال في بيجي، بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة لخام برنت، بـ 1.35 بما يعادل 1.6% إلى 82.32 دولار للبرميل، كما شهدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الآجلة، انخفاضا بـ 1.35 أو 1.7% لتسجل 77.26 دولار، على خلفية تصريحات العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي»، كريستوفر والر، إن تخفيضات أسعار الفائدة يتعين تأجيلها لشهرين إضافيين على الأقل، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال زيارة إلى مصفى الشمال في بيجي، إن الكثير من العراقيين كانوا ينتظرون هذا الإنجاز المهم بعد الدمار الذي أصاب المصفى.

ونرصد أهم 9 معلومات عن مصفى الشمال في بيجي:

- أغلقت مصفاة الشمال في بيجي في 2014 عندما استولى عليها مقاتلو تنظيم «داعش» الإرهابي.

- في عام 2021، كشفت شركة «مصافي نفط الشمال» العراقية، وفق لقناة«السومرية» الإخبارية العراقية، خطة لرفع إنتاج مصفى بيجي إلى 140 ألف برميل يوميًا.

- طاقة مصفاة الشمال في بيجي تبلغ 150 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيلها.

طاقة مصفى الشمال في بيجي من الغاز السائل

- الطاقة الإنتاجية للغاز السائل بمصفى الشمال في بيجي من 3500 4500 ألف طن يوميا

- الطاقة الإنتاجية للبنزين 5500 مليون لتر يوميا

- الطاقة الانتاجية للنفط الأبيض 2500 مليون لتر يوميا

- تبلغ الطاقة الانتاجية لزيت الغاز 3300 مليون لتر يوميا

- الطاقة الانتاجية لمصفى الشمال من النفط الأسود 7000-7700 مليون لتر يوميا.

- تبلغ الطاقة الانتاجية من النفثا 5500 مليون لتر يوميا في مصفى الشمال في بيجي.