11 شركة مصرية تشارك في معرض للأدوية والمستلزمات الطبية بأوغندا

شاركت 11 شركة مصرية من قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية في معرض «Ughanda pharma health care» في أوغندا، خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري، وذلك ضمن رؤية الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلي السوق الأفريقية بنسبة 10 إلى 15% وفق الخطة المستهدفة من وزارة الصناعة والتجارة.

أكبر معرض متخصص في أوغندا

ونظم المشاركة المصرية في معرض أوغندا أكسبو كونسلتنت العالمية، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، في إطار استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.

مشاركة 115 عارضا في المعرض

ويعتبر المعرض أحد أكبر المعارض المتخصصة فى مجال الأدوية و المستلزمات الطبية و الرعاية الصحية بشرق أفريقيا ، حيث شارك بالدورة السابقة للمعرض أكثر من 115 عارضا من 8 دول، وزار المعرض أكثر من 3100 زائر.

ويحظى المعرض بمشاركة دولية موسعة من خلال شركات من دول (أوغندا – كينيا – تنزانيا -الهند – الإمارات – تركيا – بنغلاديش – رواندا – إنجلترا – أمريكا).