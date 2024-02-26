وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية

التقى الفريق أول محـمد زكي، القائد العام للقوات المسلّحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية؛ لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري على كافة الأصعدة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح عبد المعطي، عبدالعزيز علام، قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكّد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية يجددون العهد، على بذل الغالي والنفيس في تنفيذ كافة المهام المكلفين بها بعقيدة إيمانية راسخة لإعلاء مصلحة الوطن، والدفاع عن مقدراته مهما كلفهم من تضحيات.

حماية ركائز الأمن القومى المصري:

وألقى الفريق أول محـمد زكي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة وما يبذلونه من جهود، لحماية ركائز الأمن القومى المصري، وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

وأدار القائد العام، حوارًا مع عدد من قادة وضباط وأفراد المنطقة المركزية العسكرية، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم، حول الأوضاع الراهنة والجهود التي تبذلها الدولة، لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، التي تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تداعياتها الداخلية على الاقتصاد المصري.

رفع الروح المعنوية للفرد المقاتل:

وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لأفراد القوات المسلحة، وطالبهم بالحفاظ على أعلى مستويات التدريب والاستعداد القتالي والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات، وتعظيم الاستفادة منها، وتوفير كافة الإمكانيات للاهتمام بالفرد المقاتل، معيشيًا وإداريًا واجتماعيًا، ورفع روحهم المعنوية، باعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.