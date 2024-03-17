ما حكم من أخذ حقنة مسكن ألم في نهار رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل حول ما حكم من أخذ حقنة مسكن في نهار رمضان، إذ قد يعاني البعض من أمراض تتطلب أخذ حقن في نهار رمضان وتوقيت الصيام، وهو ما توضح حكمه دار الإفتاء، تيسيرًا وتسهيلًا على المواطنين.

ما حكم من أخذ حقنة مسكن في نهار رمضانظ

وقال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في حديثه عن ما حكم من أخذ حقنة مسكن في نهار رمضان، إنَّ الحقن أنواع منها المسكن وهي لا تفطر الصائم، مضيفًا أن الحقن التي تؤخذ في الوريد لا بأس منها لأن الوريد ليس من الجوف.

تعرف على حكم من أخذ حقنة مسكن في نهار رمضان

وأضاف «عثمان» خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على «يوتيوب» في إجابته عن ما حكم من أخذ حقنة مسكن في نهار رمضان، أنَّ الفقهاء وقفوا عند كلمة جوف، إذ يشترط حتى يفطر الإنسان أن يدخل شيء من الجوف، والأنف جوف وكذلك الفم ولا خلاف فيهما، بينما الأذن تمّ الخلاف عليها فالبعض أنَّها ليست بجوف إلا إذا كان هناك مشكلة أو ثقب في طبلة الأذن يدخل منها شيء إلى قعر الدماغ.

حكم من أخذ حقنة مسكن في نهار رمضان

وتابع في حديثه عن حكم من أخذ حقنة مسكن في نهار رمضان أن الدبر منفذ وهو جوف عند جمهور العلماء، ومن هذا يعني أن كل ما هو جوف لا ينبغي للعبد أن يدخل منه شيء وإلا أفطر.

واستكمل أنَّ الوريد الذي يؤخذ منه الحقنة إن كانت مقوية أو مسكنة فهذه ليست بجوف لأنَّه لا يوصل إلى المعدة، بينما يقوي البدن، ولذلك فالحقن المسكنة لا تفطر الصائم ويكون صومه صحيح.